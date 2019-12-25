Депутаты прогнозируют сохранение дефицита бюджета Петербурга до 2023 года

В ЗакСе состоялись "нулевые чтения" проекта городского бюджета.

Во вторник, 2 сентября, в петербургском Законодательном Собрании провели "нулевые чтения" проекта городского бюджета на 2021 год. В ходе заседания высказались прогнозы о том, что дефицит бюджета города сохранится вплоть до 2023 года.

В 2021 году доходы оцениваются приблизительно в 591 млрд рублей, что на 8,4% больше доходов текущего года. Расходы вырастут на 3,5% и составят 679 с небольшим миллиардов. Дефицит может обойтись городу в 88,7 млрд рублей или 15% к общим доходам. В следующие три года, предположили депутаты, доходы бюджета будут расти до 645 млрд, а затем до 705 млрд в 2023 году. Дефицит в то же время, вероятно, будет снижаться.

"Нулевые чтения" продлятся в ЗакСе всю неделю, комитета и райадминистрации внесут информацию о своих финансовых потребностях на следующий год для составления документа. Бюджет будут пересматривать из-за коронавирусной пандемии, снижения котировок нефти и ослабления рубля. Приоритетами города остаются социально-значимые расходы, деятельность госучреждений, реализация региональных проектов.

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Фото: assembly.spb.ru