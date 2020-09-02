Поддержка бизнеса во время пандемии обошлась Смольному в 18 миллиардов рублей

За время пандемии коронавируса Смольный принял два пакета мер по поддержке бизнеса, это стоило городскому бюджету 18 миллиардов рублей. Об этом "Петербургскому Дневнику" вице-губернатор Эдуард Батанов (отвечает в правительстве Петербурга за финансовую политику).
Эти деньги пошли на прямые выплаты, освобождения от аренды, содействие кредитованию и т.д.
Считаю, что сделали максимум. Но, как говорится, бюджет по осени считают. Думаю, посчитаем – прослезимся.
Эдуард Батанов
Как отметил вице-губернатор, самая главная потеря от коронавируса на данный момент – 111 миллиардов рублей дефицита.
Власти Петербурга готовятся к возможной второй волне коронавируса.
Фото: Д.Фуфаев/ "Петербургский дневник"
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