Поддержка бизнеса во время пандемии обошлась Смольному в 18 миллиардов рублей

Эти деньги пошли на прямые выплаты, освобождения от аренды, содействие кредитованию и т.д.

За время пандемии коронавируса Смольный принял два пакета мер по поддержке бизнеса, это стоило городскому бюджету 18 миллиардов рублей. Об этом "Петербургскому Дневнику" вице-губернатор Эдуард Батанов (отвечает в правительстве Петербурга за финансовую политику).

Эти деньги пошли на прямые выплаты, освобождения от аренды, содействие кредитованию и т.д.

Считаю, что сделали максимум. Но, как говорится, бюджет по осени считают. Думаю, посчитаем – прослезимся. Эдуард Батанов

Как отметил вице-губернатор, самая главная потеря от коронавируса на данный момент – 111 миллиардов рублей дефицита.

Власти Петербурга готовятся к возможной второй волне коронавируса.

Фото: Д.Фуфаев/ "Петербургский дневник"