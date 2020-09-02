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Поддержка бизнеса во время пандемии обошлась Смольному в 18 миллиардов рублей
Сегодня, 12:07
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nastya960

Поддержка бизнеса во время пандемии обошлась Смольному в 18 миллиардов рублей

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Эти деньги пошли на прямые выплаты, освобождения от аренды, содействие кредитованию и т.д.

За время пандемии коронавируса Смольный принял два пакета мер по поддержке бизнеса, это стоило городскому бюджету 18 миллиардов рублей. Об этом "Петербургскому Дневнику" вице-губернатор Эдуард Батанов (отвечает в правительстве Петербурга за финансовую политику).

Эти деньги пошли на прямые выплаты, освобождения от аренды, содействие кредитованию и т.д.

Считаю, что сделали максимум. Но, как говорится, бюджет по осени считают. Думаю, посчитаем – прослезимся.

Эдуард Батанов

Как отметил вице-губернатор, самая главная потеря от коронавируса на данный момент – 111 миллиардов рублей дефицита.

Власти Петербурга готовятся к возможной второй волне коронавируса.

Фото: Д.Фуфаев/ "Петербургский дневник"

Теги: бизнес, коронавирус, эдуард батанов
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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