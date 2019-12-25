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ЗакС Петербурга: 200 мобилизованным обратились за помощью судебных приставов
Сегодня, 11:24
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ЗакС Петербурга: 200 мобилизованным обратились за помощью судебных приставов

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В военной части организовали прием специалистов.

Судебные приставы получили 200 обращений от мобилизованных граждан. Из них 75 — заявления от должников, зарегистрированных в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Напомним, судебные приставы развернули мобильный пункт в Мобилизационном центре Выборгского района. Заявления поступали не только от петербуржцев, но и от жителей других регионов Северо-Запада. Такие обращения перенаправили в территориальные органы ФССП России. Отмечается, что все исполнительные производства в отношении данных граждан должны быть приостановлены.

По словам председателя городского парламента Александра Бельского, у мобилизованных граждан много вопросов, которые требуют оперативного решения. Для этого в центре также работают юристы ЗакСа и нотариусы.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
Теги: военная часть, мобилизованные, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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