В мобилизационном центре будут работать судебные приставы

В Мобилизационный центр Выборгского района для работы с военнослужащими будут направлены судебные приставы. Об этом сообщил спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский.
По словам председателя городского парламента, у мобилизованных граждан много вопросов, которые требуют оперативного решения. Для этого в центре работают юристы ЗакСа и нотариусы. В минувший вторник было принято около 200 военнослужащих.
Сейчас возникла необходимость в помощи судебных приставов. На днях общался с руководителем управления. Принято решение, что в ближайшее время туда будет направлена группа специалистов, которые подключатся к процессу. Вопросов много: долговые обязательства, социальные выплаты, распоряжения вкладами и счетами в банках и многое другое.
Александр Бельский.
Ранее стало известно о том, что 15 неправомерно мобилизованных граждан из Петербурга вернулись домой.
Фото:пресс-служба ФССП РФ
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