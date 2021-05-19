В мобилизационном центре будут работать судебные приставы

Сейчас в мобилизационном центре идет прием специалистов, которые отвечают на вопросы мобилизованных.

В Мобилизационный центр Выборгского района для работы с военнослужащими будут направлены судебные приставы. Об этом сообщил спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

По словам председателя городского парламента, у мобилизованных граждан много вопросов, которые требуют оперативного решения. Для этого в центре работают юристы ЗакСа и нотариусы. В минувший вторник было принято около 200 военнослужащих.

Сейчас возникла необходимость в помощи судебных приставов. На днях общался с руководителем управления. Принято решение, что в ближайшее время туда будет направлена группа специалистов, которые подключатся к процессу. Вопросов много: долговые обязательства, социальные выплаты, распоряжения вкладами и счетами в банках и многое другое. Александр Бельский.

Ранее стало известно о том, что 15 неправомерно мобилизованных граждан из Петербурга вернулись домой.

Фото:пресс-служба ФССП РФ