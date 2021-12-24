15 неправомерно мобилизованных граждан из Петербурга вернулись домой

По некоторым обращениям ответа стоит ждать в ближайшие дни.

После объявления частичной мобилизации в Петербург вернулись 15 граждан, которых призвали неправомерно. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

По многим обращениям результат ожидается в ближайшее время - наш оперативно созданный Штаб по вопросам проведения частичной мобилизации на территории Санкт-Петербурга реагирует на все заявки, следуя указу и дальнейшим поручениям президента. Борис Пиотровский.

Центр управления регионом собирает все обращения, которые поступают по номеру "122", Платформу обратной связи, районные администрации, военкоматы, операторов общественного движения "Народный Фронт". Также учитываются жалобы, которые граждане пишут в комментарии губернатору Александру Беглову в "ВКонтакте".

В случае ошибки мобилизованного возвращают домой.

Накануне губернатор попросил брать документы, подтверждающие отсрочку, с собой в военкомат.

Фото: Piter.tv