Беглов сообщил о случаях возвращения мобилизованных

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о трех случаях возвращения мужчин домой, который были по ошибке мобилизованы. Об этом градоначальник сообщил в соцсетях.
В первом случае мужчина один воспитывал 13-летнюю дочь. В другом случае у гражданина была бронь, но не хватило времени на сбор подтверждающих документов. В третьем случае мобилизованный работал IT-специалистом в аккредитованной организации. Документы пришлось отвозить в часть, чтобы вернуть его домой.
Если у вас есть право на отсрочку, то, отправляясь в военкомат, возьмите все необходимые документы.
Александр Беглов.
При возникновении спорных ситуаций губернатор просит писать ему в комментарии к его постам в "ВКонтакте".
Ранее стало известно о том, что военная кафедра и срочная служба считаются военным опытом.
Фото: Минобороны РФ
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