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Беглов сообщил о случаях возвращения мобилизованных
Сегодня, 16:14
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Беглов сообщил о случаях возвращения мобилизованных

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Он попросил брать документы, подтверждающие отсрочку, с собой в военкомат.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о трех случаях возвращения мужчин домой, который были по ошибке мобилизованы. Об этом градоначальник сообщил в соцсетях.

В первом случае мужчина один воспитывал 13-летнюю дочь. В другом случае у гражданина была бронь, но не хватило времени на сбор подтверждающих документов. В третьем случае мобилизованный работал IT-специалистом в аккредитованной организации. Документы пришлось отвозить в часть, чтобы вернуть его домой. 

Если у вас есть право на отсрочку, то, отправляясь в военкомат, возьмите все необходимые документы. 

Александр Беглов.

При возникновении спорных ситуаций губернатор просит писать ему в комментарии к его постам в "ВКонтакте". 

Ранее стало известно о том, что военная кафедра и срочная служба считаются военным опытом. 

Фото: Минобороны РФ

Теги: мобилизация, отсрочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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