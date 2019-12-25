Беглов сообщил о случаях возвращения мобилизованных

Он попросил брать документы, подтверждающие отсрочку, с собой в военкомат.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о трех случаях возвращения мужчин домой, который были по ошибке мобилизованы. Об этом градоначальник сообщил в соцсетях.

В первом случае мужчина один воспитывал 13-летнюю дочь. В другом случае у гражданина была бронь, но не хватило времени на сбор подтверждающих документов. В третьем случае мобилизованный работал IT-специалистом в аккредитованной организации. Документы пришлось отвозить в часть, чтобы вернуть его домой.

Если у вас есть право на отсрочку, то, отправляясь в военкомат, возьмите все необходимые документы. Александр Беглов.

При возникновении спорных ситуаций губернатор просит писать ему в комментарии к его постам в "ВКонтакте".

Ранее стало известно о том, что военная кафедра и срочная служба считаются военным опытом.

Фото: Минобороны РФ