ФРП Петербурга выделит более 540 млн рублей на займы четырём предприятиям

Средства получат "Алкор Био", Обуховский завод, "ИКАПЛАСТ" и "АЛЬФА ГОРИЗОНТ".

Фонд развития промышленности Северной столицы готов выдать займы четырём городским предприятиям на сумму 542 млн рублей. Средства передадут в пользу фармацевтической компании "Алкор Био", Обуховского завода, "ИКАПЛАСТ" и "Альфа Горизонт". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Деньги предприятия вложат в развитие производства. Так, "Алкор Био" будет получено 102 млн на закупку комплектующих для создания анализаторов закрытого типа. Обуховский завод также купит оборудование, но на большую сумму – 256 млн рублей. ИКАПЛАСТ положено 40 млн, чтобы произвести закупку линии для производства труб из полиэтилена низкого давления. Организации "Альфа Горизонт" достанутся 144,5 млн рублей, которые пойдут на импортозамещение оборудования для нефтегазовой отрасли.

На данный момент займы являются самыми востребованными мера поддержки петербургских компаний, подчеркнули в Смольном.

Ранее Смольный призвал не вестись на "предвыборные провокации" по поводу реновации.

Фото: Piter.TV