Петербургскому тракторному заводу передадут 5 млрд рублей займа

В общей сложности предприятие намерено инвестировать 10 млрд рублей в производство ведущих мостов для сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники.

Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) передаст займ на сумму 5 млрд рублей Петербургскому тракторному заводу (ПТЗ) : всего дочернее предприятие ГК "Кировский завод" намерено инвестировать 10 млрд на основание в городе производства ведущих мостов для сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ.Санкт-Петербург".

Ожидается, что проект начнёт работу уже в 2024 году, при этом на производстве будут выпускаться 7,5 тыс. единиц продукта ежегодно.

Идея создания подобного предприятия возникла из-за перебоев в поставках комплектующих из Европы и Юго-Восточной Азии"

Ранее мы сообщили о том, что к концу августа в простой ушли 74 предприятия Петербурга.

Фото : Pxhere