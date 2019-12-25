Освобожденные россияне находятся в Нигерии.

Захваченные пиратами в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены. Об этом сообщили представители посольства РФ в Нигерии. Дипломаты напомнили, что инцидент с захватом заложников произошел в мае 2020 года. на данный момент освобожденные граждане России находятся на территории Нигерии.

5 октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании освобождены трое моряков с торговых судов "Rio Mitong" и "Djibloho заявление посольства

Дипломаты рассказали, что моряки останутся в городе Порт-Харкорт. Там им будет обеспечен медицинский медосмотр. В настоящее время состояние граждан РФ оценивается как удовлетворительное. После завершения всех необходимых процедур они вернутся на родину.

МИД России предупредил об опасности судоходства в Гвинейском заливе из-за пиратов.

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