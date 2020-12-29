Захарова заявила об интересе сторонников Трампа к получению гражданства РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об интересе сторонников Дональда Трампа к получению российского гражданства. По её словам, многие из них пишут ей с просьбами описать процесс получения паспорта РФ. Заявление Захарова сделала в эфире "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из США, — это как можно российское гражданство получить.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Она отметила, что, возможно, данный интерес вызван усилением репрессивной политики в Соединённых штатах, которая ущемляет интересы сторонников Дональда Трампа.
Ранее Германия ответила на запросы России по Алексею Навальному.
Видео: YouTube / Вечер с Владимиром Соловьевым
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