Захарова заявила об интересе сторонников Трампа к получению гражданства РФ

Она отметила, что, возможно, данный интерес вызван усилением репрессивной политики в Соединённых штатах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об интересе сторонников Дональда Трампа к получению российского гражданства. По её словам, многие из них пишут ей с просьбами описать процесс получения паспорта РФ. Заявление Захарова сделала в эфире "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из США, — это как можно российское гражданство получить. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она отметила, что, возможно, данный интерес вызван усилением репрессивной политики в Соединённых штатах, которая ущемляет интересы сторонников Дональда Трампа.

Ранее Германия ответила на запросы России по Алексею Навальному.

Видео: YouTube / Вечер с Владимиром Соловьевым