По ее мнению, смысл этой кампании заключается в попытках уйти от реальности и нежелании увидеть суть проблемы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об информационной кампании против России на тему миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Спас".

По словам Захаровой, смысл этой кампании заключается в попытках уйти от реальности и нежелании увидеть суть проблемы. Она заявила, что новая волна миграционного кризиса спровоцирована действиями Запада на протяжении нескольких десятилетий.

Разве Польша, Литва, Брюссель не рассказывали миру на протяжении многих месяцев, как нужно относиться к беженцам, которые приезжают, в том числе с территории Белоруссии? Беженцам, которые не могут найти счастье у себя на родине. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее премьер Польши обвинил Россию в причастности к миграционному кризису.

Видео: YouTube / Телеканал СПАС