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Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию

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Дипломат прокомментировала высказывания премьера Польши Моравецкого.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию. Об этом она рассказала на брифинге.

Дипломат прокомментировала высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что события на Украине дают шанс изменить геополитическую карту Европы. По ее словам, Варшава стремится украинскими руками "уничтожить Россию как независимое государство".

Ранее в МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров.

Видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид россии, польша, уничтожение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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