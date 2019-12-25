Захарова заявила, что россияне потрясены новостью о смерти Макея

Ушел из жизни министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне потрясены этой новостью.
Дипломат умер в возрасте 64 лет. Он занимал пост министра иностранных дел занимал с 20 августа 2012 года. У него остались жена и трое детей.
Добавим, что политик умер неожиданно. По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, днем ранее Макей рассказал ему о рабочих планах на неделю. В понедельник он планировал провести переговоры с Лавровым.
В СМИ появилась информация, что причиной смерти политика стал инфаркт. Информация проверяется.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что в ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования.
Фото: ВКонтакте / МИД Беларуси
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все