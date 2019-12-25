Захарова заявила, что россияне потрясены новостью о смерти Макея

В СМИ появилась информация, что причиной смерти политика стал инфаркт. Информация проверяется.

Ушел из жизни министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне потрясены этой новостью.

Дипломат умер в возрасте 64 лет. Он занимал пост министра иностранных дел занимал с 20 августа 2012 года. У него остались жена и трое детей.

Добавим, что политик умер неожиданно. По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, днем ранее Макей рассказал ему о рабочих планах на неделю. В понедельник он планировал провести переговоры с Лавровым.

В СМИ появилась информация, что причиной смерти политика стал инфаркт. Информация проверяется.

Захарова написала в своем Telegram-канале, что в ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования.

Фото: ВКонтакте / МИД Беларуси