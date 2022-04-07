Захарова заявила, что КНР понимает угрозы, которые исходят от Запада

В МИД РФ рассказали о том, что консолидация совместных усилий Тайваня и Китая не поддерживается США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Китай понимает угрозы, которые исходят от Запада. Таким мнением чиновница поделилась в эфире проекта "Соловьев Live" с журналистом Владимиром Соловьевым. По словам эксперта, в Пекине видят адресную опасность в отношении китайских граждан и государственных объединений, исповедующих логику, отличную от западных стран. При этом в МИД РФ думают, что объединение материковой части с Тайванем не входит в сферы национальных интересов США.

Буквально несколько лет назад Китай был уже близок к этому, проводили же переговоры на высшем уровне, совместно отмечались национальные праздники…путь был четко выстроен в это объединительное русло. Но это не нравится заокеанским "друзьям". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

По мнению Захаровой, сейчас Вашингтон намеренно накачивает Тайбэй оружием для того, чтобы предотвратить исчезновение имеющегося "инструментария",по формированию постоянных проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ считают, что регион становится для Америки новым плацдармом действий.

США и НАТО давно готовились накачивать киевский режим вооружением.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live