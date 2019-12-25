Захарова: западные партнеры "не заметили" очередной обстрел Донбасса со стороны Украины

В МИД России проверили реакцию Германии и Франции на недавний обстрел региона киевским режимом.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что западные партнеры "не заметили" очередной обстрел Донбасса со стороны Украины. Такое заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24".

Я вчера читала сводки, так сказать, представителей Донбасса на этот счет, … они зафиксировали и калибр соответствующий, который использовался при обстреле, и количество ударов. Это не заметили наши западные партнеры вообще. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Эксперт уточнила, что просила дипломатов зайти на аккаунты внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ, так как эти страны являются участниками нормандского формата по урегулированию ситуации в регионе. Сотрудники МИД РФ не нашли в соцсетях коллег факта фиксации нового обстрела Донбасса со стороны Киева. Захарова рассказала, что в частности Германия была увлечена другими вопросами. Например, Хайко Маас был озабочен вопрос того, в какие цвета должен быть окрашен спортивный стадион, на котором играли сборные по футболу. В МИД РФ призвали держать тему Украины постоянно "держать наплаву".

Захарова: посол Антонов уже начал активные контакты с Госдепом США.

Фото: МИД России