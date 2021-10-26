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Захарова: встреча глав МИД "нормандской четверки" должна привести к реальным результатам

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Организовывать встречу ради отработки информационной кампании официального Киева не имеет смысла, отметила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможная встреча глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", в которую входят Россия, Германия, Украина и Франция, должна привести к реальному результату. Об этом она сказала в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По мнению Захаровой, организовывать встречу ради отработки информационной кампании украинской власти не имеет смысла. 

Встреча должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения какого-то результата, договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмиртий Песков ранее отметил, что нежелание Киева выполнять условия минских соглашений является одним из препятствий для встречи Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы о якобы имевшем место обещании со стороны России о "нормандском формате".

Видео: Youtube/Соловьев Live

Теги: мария захарова, нормандская четверка
Категории: Новости России, Лента новостей,

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