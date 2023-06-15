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Захарова: возможное использование ядерного оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами

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По словам дипломата, российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер.

Возможное использование Россией ядерного оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на ПМЭФ.

По словам дипломата, российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер. Она отметила, что гипотетическое использование такого оружие может быть "в рамках сугубо оборонительных целей".

Ранее Захарова обвинила Киев в имитации расследования аварии на Каховской ГЭС.

Видео: ПМЭФ-2023

Теги: мария захарова, мид россии, пмэф 2023, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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