Захарова: высланных с Запада дипломатов РФ переводят на более приоритетные направления

По ее словам, дипломатические усилия концентрируются на пространстве СНГ, Азии, Африке, Латинской Америке.

Высланных с Запада российских дипломатов переводят на более приоритетные направления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

По ее словам, кадровая политика ведомства находится в формате изменения исходя из нынешней ситуации. Захарова отметила, что грядущая перестройка имеет долгосрочный характер, по итогам которой будут расставлены приоритеты во внешнеполитической деятельности страны на годы вперед.

Соответственно, укрепляется направление, фланг, связанный с другими странами. Эти дипломатические усилия концентрируются на пространстве СНГ, Азии, Африке, Латинской Америке. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Запад ищет поводы для объяснения поставок оружия Киеву.

Фото: МИД России