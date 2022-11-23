Дипломат заявила, что расстрел российских военнопленных является страшным преступлением.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о возбуждении Киевом дела против расстрелянных людей. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Ранее на Украине начали расследование в отношении пленных российских военнослужащих, которых расстреляли украинские силовики. Дипломат отметила, что известное произведение Николая Гоголя "Мертвые души" не является метафорой, если приравнивать ее к нынешней ситуации.

Он описал ровно то, что сейчас в полный рост происходит на Украине. Когда заводятся уголовные дела на расстрелянных, лежавших на земле безоружными, в спину которых была выпущена очередь. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Также Захарова заявила, что расстрел российских военнопленных является страшным преступлением, которое не может быть забыто.

Ранее Захарова сообщила, что польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik