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Захарова: польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ
Сегодня, 12:13
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Захарова: польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ

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По ее словам, русофобские выпады начались задолго до начала спецоперации.

Польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя решения Польши не пускать глава МИД России Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь в начале декабре, диплома отметила, что это является "рьяной и отъявленной ненавистью к стране". По ее словам, русофобские выпады начались задолго до начала спецоперации.

К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались - кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада. Никто этого не скрывал.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова прокомментировала слова главы MI5 о высланных из Европы "шпионах".

Фото: МИД России

Теги: мария захарова, мид россии, политика, польша, русофобия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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