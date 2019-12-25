Захарова прокомментировала слова главы MI5 о высланных из Европы "шпионах"

В МИД РФ оценили стремление контрразведки Британии сделать страну "неприступной".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала слова главы британской службы контрразведки из MI5 о высланных из Европы "российских шпионах". В интервью для журналиста Владимира Соловьева чиновница из МИД РФ напомнила о словах Кена Маккалума.

И британская пресса же никогда не спросит Маккалума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Не интересно? Или знают, что с ними потом сделают? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум уведомил СМИ о том, что 600 российских дипломатов, высланных в этом году из европейского региона, только 400 человек были агентами. Он не стал пояснять, кем были остальные высланные россияне. Иностранец заметил, что Лондон усиленно работает над тем, чтобы сделать Соединенное Королевство наиболее сложной операционной средой для тайной деятельности России.

Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже.

Фото: Соловьев Live