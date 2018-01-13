Она призвала обратить внимание на на нарушение киевским режимом взятых на себя обязательств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о приостановке зерновой сделки. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что российская инфраструктура подверглась нападению. Она призвала обратить внимание не на решение Москвы приостановить свое участие в сделке, а на нарушение киевским режимом взятых на себя обязательств.

Вот так все договорились при гарантии ООН, что на этом участке, мотивируя это благородными целями спасения человечества от голода, было принято решение, что киевский режим сможет себя ограничить. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Киев ради денег и оружия готов к ядерному шантажу

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik