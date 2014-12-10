Захарова высказалась о планах ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

Она считает, что ЕС показал свою беспомощность и страх.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о планах Евросоюза ввести санкции против патриарха Кирилла. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что патриах Кирилл может войти в список антирросийских санкций, который примут в рамках шестого пакета.

Захарова считает, что подобные мысли звучат "инфернально". Также дипломат отметила, что ЕС показал свою беспомощность и страх, который руководит организацией.

Ранее Захарова назвала подлым заявление Драги о членстве Украины в ЕС.

Фото: VK / Радио Sputnik