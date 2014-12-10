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Захарова высказалась о планах ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла
Сегодня, 9:43
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Захарова высказалась о планах ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

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Она считает, что ЕС показал свою беспомощность и страх.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о планах Евросоюза ввести санкции против патриарха Кирилла. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что патриах Кирилл может войти в список антирросийских санкций, который примут в рамках шестого пакета.

Захарова считает, что подобные мысли звучат "инфернально". Также дипломат отметила, что ЕС показал свою беспомощность и страх, который руководит организацией.

Ранее Захарова назвала подлым заявление Драги о членстве Украины в ЕС.

Фото: VK / Радио Sputnik

Теги: евросоюз, мария захарова, мид россии, патриарх кирилл, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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