Захарова назвала подлым заявление Драги о членстве Украины в ЕС

Она припомнила предыдущие заявления стран-членов ЕС о гарантиях Киеву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлым заявление премьер-министра Италии Марио Драги о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Накануне итальянский премьер заявил, что все крупные страны-члены ЕС выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в организацию. Захарова назвала это подлым поступком, припомнив предыдущие заявления стран-членов ЕС, в которых они обещали Киеву вступление в свои ряды каждый год.

Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают граждан Украины и киевский режим, что они не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать? Это же какой уровень цинизма и лжи. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова отметила, что Западу нужно говорить о себе, заявляя об "изоляции" России.

Фото: VK / Радио Sputnik