Захарова назвала подлым заявление Драги о членстве Украины в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлым заявление премьер-министра Италии Марио Драги о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Накануне итальянский премьер заявил, что все крупные страны-члены ЕС выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в организацию. Захарова назвала это подлым поступком, припомнив предыдущие заявления стран-членов ЕС, в которых они обещали Киеву вступление в свои ряды каждый год.
Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают граждан Украины и киевский режим, что они не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать? Это же какой уровень цинизма и лжи.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова отметила, что Западу нужно говорить о себе, заявляя об "изоляции" России.
Фото: VK / Радио Sputnik
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