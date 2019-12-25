Захарова: заявляя об "изоляции" России, Западу нужно говорить о себе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о попытках Запада навязать миру представление об изоляции России. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Захарова напомнила, что глава МИД Сергей Лавров совершает поездку по странам Персидского залива. По словам дипломата, атмосфера прошедших переговоров была теплой и дружественной. Она также отметила, что в регионе настроены наращивать партнерство с Россией, а представление об изоляции страны не соответствует действительности.
Утверждая подобное, странам Запада надо указывать, что они говорят о себе.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова оценила просьбу Украины исключить РФ из ЮНЕСКО.
Фото: VK / Радио Sputnik
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