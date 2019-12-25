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Захарова: заявляя об "изоляции" России, Западу нужно говорить о себе
Сегодня, 8:48
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: заявляя об "изоляции" России, Западу нужно говорить о себе

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По ее словам, подобное представление не соответствует действительности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о попытках Запада навязать миру представление об изоляции России. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Захарова напомнила, что глава МИД Сергей Лавров совершает поездку по странам Персидского залива. По словам дипломата, атмосфера прошедших переговоров была теплой и дружественной. Она также отметила, что в регионе настроены наращивать партнерство с Россией, а представление об изоляции страны не соответствует действительности.

Утверждая подобное, странам Запада надо указывать, что они говорят о себе.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова оценила просьбу Украины исключить РФ из ЮНЕСКО.

Фото: VK / Радио Sputnik

Теги: запад, изоляция, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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