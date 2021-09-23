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Захарова оценила вероятность санкций США против "Северного потока - 2"

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По ее словам, эти заявления не имеют привязки к реальности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вероятность санкций США против газопровода "Северного потока - 2". Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

Отвечая на вопрос о возможной связи между санкциями против проекта с участием России в Генассамблее ООН, Захарова отметила, что подобные заявления не имеют привязки к реальности.

Да, это часть политики сдерживания, но к ООН не имеет никакого отношения.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее в МИД России назвали создание AUKUS шоком для НАТО.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: газопровод, мария захарова, мид россии, санкции, северный поток - 2, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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