Захарова оценила вероятность санкций США против "Северного потока - 2"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вероятность санкций США против газопровода "Северного потока - 2". Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
Отвечая на вопрос о возможной связи между санкциями против проекта с участием России в Генассамблее ООН, Захарова отметила, что подобные заявления не имеют привязки к реальности.
Да, это часть политики сдерживания, но к ООН не имеет никакого отношения.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее в МИД России назвали создание AUKUS шоком для НАТО.
Видео: YouTube / Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все