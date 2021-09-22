В МИД России назвали создание AUKUS шоком для НАТО

По мнению Марии Захаровой, созданием данного альянса его члены-государства унизили Францию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала создание трехстороннего партнерства AUKUS шоком для Североатлантического Альянса. Об этом она сказала в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По мнению Захаровой, созданием данного альянса его члены-государства унизили Францию.

Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого США, Австралия и Британия называют своими противниками <…> а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия. Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что Вашингтон не не проработал данный вопрос и не предупредил ближайших союзников по Североатлантическому Альянсу.

Напомним, США, Австралия и Великобритания 15 сентября 2021 года заявили о создании нового партнерства по вопросам безопасности – AUKUS. Первым проектом совместной программы станет создание на территории Австралии атомных подводных лодок. Ради ее реализации Канберра отказалась от сотрудничества с французской компанией о производстве 12 ударных субмарин класса Barracuda.

Ранее в Министерстве иностранных дел Австралии заявили, что трехстороннее партнерство AUKUS не является военным альянсом.

Видео: Youtube/Соловьев Live