Глава МИД Австралии: AUKUS не является военным альянсом

Данное партнерство предназначено для обмена технологиями и возможностями, заявила глава ведомства Марис Пейн.

В Министерстве иностранных дел Австралии заявили, что трехстороннее партнерство AUKUS не является военным альянсом. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Марис Пейн.

По ее словам, AUKUS предназначено для обмена технологиями и возможностями.

Это ценная возможность еще раз подчеркнуть приоритеты Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, которыми являются свобода, открытость, безопасность и инклюзивность. Марис Пейн, глава МИД Австралии

Она подчеркнула, что договоренности в рамках партнерства касаются нацбезопасности Австралии и усилий по обеспечению стабильности государства. По словам Пейн, создание AUKUS позволило добиться значимых для страны результатов за всю историю отношений с Соединенными Штатами.

Напомним, США, Австралия и Великобритания 15 сентября заявили о создании нового партнерства по вопросам безопасности – AUKUS. Первым проектом совместной программы станет создание на территории Австралии атомных подводных лодок. Ради ее реализации Канберра отказалась от сотрудничества с французской компанией о производстве 12 ударных субмарин класса Barracuda.

Ранее мы сообщали, что Китай намерен отказаться от строительства угольных электростанций за рубежом.

Видео: YouTube / 7NEWS Australia