Китай намерен отказаться от строительства угольных электростанций за рубежом. Об этом заявил председатель республики Си Цзиньпин в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.
Данная мера будет предпринята для снижения уровня выбросов парниковых газов на Земле.
КНР усилит поддержку другим развивающимся странам в развитии зеленой экономики и низких уровней выбросов углеводорода и не будет строить новых угольных электростанций за рубежом.
Си Цзиньпин, председатель КНР
По его словам, Китай будет стремиться достичь пика в выбросах углеводорода до 2030 года. До 2060 года власти республики планируют выйти на углеродную нейтральность.
Ранее суд Европейского союза в Люксембурге обязал власти Польши ежедневно выплачивать штраф в размере 500 тысяч евро до прекращения угледобычи на шахте "Туров". Она расположена вблизи от границ с Чехией и Германией. В Праге заявляют, что добыча природных ресурсов на объекте наносит чешскому населению ущерб, а конкретнее – лишает фермеров воды и ухудшает экологию в районе границы двух государств.
Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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