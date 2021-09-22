Это решено предпринять для снижения уровня выбросов парниковых газов на Земле.

Китай намерен отказаться от строительства угольных электростанций за рубежом. Об этом заявил председатель республики Си Цзиньпин в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

Данная мера будет предпринята для снижения уровня выбросов парниковых газов на Земле.

КНР усилит поддержку другим развивающимся странам в развитии зеленой экономики и низких уровней выбросов углеводорода и не будет строить новых угольных электростанций за рубежом. Си Цзиньпин, председатель КНР

По его словам, Китай будет стремиться достичь пика в выбросах углеводорода до 2030 года. До 2060 года власти республики планируют выйти на углеродную нейтральность.

Ранее суд Европейского союза в Люксембурге обязал власти Польши ежедневно выплачивать штраф в размере 500 тысяч евро до прекращения угледобычи на шахте "Туров". Она расположена вблизи от границ с Чехией и Германией. В Праге заявляют, что добыча природных ресурсов на объекте наносит чешскому населению ущерб, а конкретнее – лишает фермеров воды и ухудшает экологию в районе границы двух государств.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций