Польшу обязали платить 500 тысяч евро в день за добычу угля

Суд Европейского союза в Люксембурге обязал власти Польши ежедневно выплачивать штраф в размере 500 тысяч евро до прекращения угледобычи на шахте "Туров". Об этом информирует пресс-служба суда.
Шахта расположена вблизи от границ с Чехией и Германией. В Праге заявляют, что добыча природных ресурсов на объекте наносит чешскому населению ущерб, а конкретнее – лишает фермеров воды и ухудшает экологию в районе границы двух государств. Для решения данного вопроса власти Чехии подали иск против Польши в Европейский суд зимой текущего года.
Первоначально Прага требовала от Варшавы компенсацию в размере пяти миллионов евро в день, однако суд вынес решение ограничиться 500 тыс. евро ежедневно. Польша обязана выплачивать штраф с момента уведомления до выполнения предписания суда.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, что необходимо готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива, то есть нефти, газа и угля.
Фото: pixabay.com
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