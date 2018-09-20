Мишустин заявил о необходимости готовиться к сокращению использования нефти и газа

Он отметил, что мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, что необходимо готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива, то есть нефти, газа и угля. Он подчеркнул, что нужно адаптироваться к применению альтернативных видов топлива.

Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин призвал строить соответствующую инфраструктуру, а также развивать в стране альтернативную энергетику. По словам премьер-министра, до конца 2021 года необходимо утвердить сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. В правительстве для разработки плана будут созданы рабочие группы.

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