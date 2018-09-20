  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:47
160
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин заявил о необходимости готовиться к сокращению использования нефти и газа

0 0

Он отметил, что мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, что необходимо готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива, то есть нефти, газа и угля. Он подчеркнул, что нужно адаптироваться к применению альтернативных видов топлива.

Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность. 

Михаил Мишустин, премьер-министр России 

Мишустин призвал строить соответствующую инфраструктуру, а также развивать в стране альтернативную энергетику. По словам премьер-министра, до конца 2021 года необходимо утвердить сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. В правительстве для разработки плана будут созданы рабочие группы.

Видео: Правительство России

Теги: переход к альтернативной энергетике, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Begovoy Alexey
Сегодня 20:51

Это как с хлебом: для своих верноподданых и отруби сойдут, а там и лебеда на подходе.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии