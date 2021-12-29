Польша: договоренности с Чехией по шахте "Туров" включают отзыв Прагой иска

Анна Москва рассказала, что Варшава готова подписать документ с Прагой.

В Польше заявили, что договоренности с Чехией по шахте "Туров" включают отзыв Прагой судебного иска. Об этом журналистам местного Польского радио сообщила глава министерства по окружающей среде и климату Анна Москва. Чиновница заметила, что стороны договорились о прекращении разбирательства по теме угледобывающего объекта. Переговоры длились пять часов.

Частью соглашения после его подписания является немедленный отзыв иска из суда ЕС и, тем самым, завершение этого спора. Это не элемент переговоров. Это установлено и подтверждено двумя сторонами. Конечно, если мы это соглашение подпишем. Анна Москва, министр по климату Польши

По словам чиновницы, Варшава готова подписать документ уже сегодня. Однако до этого договоренности должны подтвердить чешский кабинет министров. Далее Прага незамедлительно вышлет в суд сообщение о закрытии спора и отзыве жалобы.

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Фото и видео: YouTube / Polskie Radio