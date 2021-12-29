В Петербурге завершился очередной этап строительства станции метро "Театральная"

Специалисты завершили проходку среднего станционного тоннеля и натяжной камеры.

Стало известно во вторник, 18 января, что закончился еще один этап возведения станции метро "Театральная". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Специалисты АО "Метрострой Северной Столицы" завершили проходку среднего станционного тоннеля и натяжной камеры. Также они построили тягово-понизительную подстанцию и уже начали строительство бокового станционного тоннеля, эвакуационного коридора, санитарного узла и участка для вентиляции.

Добавим, что на другой строящейся станции "Горный институт" уже готовы наклонный ход, забетонировано основания среднего станционного тоннеля и боковых тоннелей, сооружаются внутренние конструкции тягово-понизительной подстанции и вспомогательных горных выработок. Все горнопроходческие работы на строительстве станции на начало января были выполнены на 85%.

В 2024 году планируют запустить движение поездов от "Спасской" до "Горного института", однако на "Театральной" временно остановки не будет, дело в том, что место для расположения одного из наземных вестибюлей станции еще не выбрано. Открыть "Театральную" для пассажиров планируют после 2025 года.

Через два года запустят станции Юго-Западной" ("Казаковской") и "Путиловской" Красносельско-Калининской линии. Там в начале январе завершилась проходка перегонного тоннеля по первому пути между станциями, а перегонный тоннель по второму пути уже пройден.

Ранее МССС показал видео со строительства "коричневой" линии метрополитена. Шахта находится в районе проспекта Маршала Жукова.

Фото: Piter.tv