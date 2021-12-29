МССС показал видео со строительства "коричневой" линии метрополитена

Пресс-служба "Метростроя Северной Столицы" поделилась кадрами со строительства новой "коричневой" линии метро. На опубликованном видео — шахта №842.

Ранее шахта принадлежала "Метрострою". Красносельско-Калининская линия будет включать в себя станции: "Юго-Западная" ("Казаковская"), "Путиловская", "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная" ("Обводный канал-2"). Строительство идет с юга. На данный момент завершилась сбойка тоннелей между станциями "Казаковская" и "Путиловская".

Теперь силы метростроителей будут брошены на возведение самих станций – пуск запланирован на 2024 год. А строительство на коричневой ветке продолжится: в 2022 году стартует проходка перегонного тоннеля в сторону будущей станции "Брестская". вице-губернатор Максим Соколов.

"Брестская" будет продолжение линии на юге.

Видео: Метрострой Северной Столицы