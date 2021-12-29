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МССС показал видео со строительства "коричневой" линии метрополитена

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Пресс-служба "Метростроя Северной Столицы" поделилась кадрами со строительства новой "коричневой" линии метро. На опубликованном видео — шахта №842. 

Ранее шахта принадлежала "Метрострою". Красносельско-Калининская линия будет включать в себя станции: "Юго-Западная" ("Казаковская"), "Путиловская", "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная" ("Обводный канал-2"). Строительство идет с юга. На данный момент завершилась сбойка тоннелей между станциями "Казаковская" и "Путиловская". 

Теперь силы метростроителей будут брошены на возведение самих станций – пуск запланирован на 2024 год. А строительство на коричневой ветке продолжится: в 2022 году стартует проходка перегонного тоннеля в сторону будущей станции "Брестская".

вице-губернатор Максим Соколов. 

"Брестская" будет продолжение линии на юге. 

Видео: Метрострой Северной Столицы

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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