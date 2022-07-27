Захарова: в Уганде высмеяли попытки США запретить фото с Лавровым

Она отметила, что ее поразила реакция лидера Уганды.

В Уганде высмеяли попытки США запретить фото с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Вчера, 26 июля, на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым президента Уганды спросили, запрещал ли ему кто-то фотографироваться с российским дипломатом. Тот в шутку ответил, что надо быть глупым, чтобы обращаться к нему с подобными просьбами. Захарова отметила, что ее поразила реакция лидера Уганды.

Ранее Захарова заявила, что Лаврову во всех странах Африки оказывают теплый прием.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik