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Захарова: в Ереван доставят 40 тонн гуманитарной помощи РФ для карабахских армян

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Дипломат отметила, что Москва содействует Еревану и карабахским армянам в гуманитарной сфере.

В Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи для карабахских армян. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва содействует Еревану и карабахским армянам в гуманитарной сфере. По ее словам, гуманитарная помощь будет доставлена в ближайшие дни. Захарова уточнила, что в ее состав включена "передвижная электростанция, способная снабжать энергией десятки домов".

Готовящаяся гуманитарная акция дополняет целый ряд уже предпринятых с российской стороны шагов по поддержке карабахских переселенцев.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Россия рекомендует не посещать Латвию на фоне законопроекта о конфискации машин.

Видео: МИД России

Теги: армения, гуманитарная помощь, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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