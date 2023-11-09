Захарова: в Ереван доставят 40 тонн гуманитарной помощи РФ для карабахских армян

В Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи для карабахских армян. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Москва содействует Еревану и карабахским армянам в гуманитарной сфере. По ее словам, гуманитарная помощь будет доставлена в ближайшие дни. Захарова уточнила, что в ее состав включена "передвижная электростанция, способная снабжать энергией десятки домов".
Готовящаяся гуманитарная акция дополняет целый ряд уже предпринятых с российской стороны шагов по поддержке карабахских переселенцев.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что Россия рекомендует не посещать Латвию на фоне законопроекта о конфискации машин.
Видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все