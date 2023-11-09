Захарова: Россия рекомендует не посещать Латвию на фоне законопроекта о конфискации машин

По ее словам, Москва продолжит принимать ответные меры на фоне правового беспредела.

Россия рекомендует не посещать Латвию на фоне законопроекта о конфискации машин. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва продолжит принимать ответные меры на фоне правового беспредела, который творится в странах Прибалтии. Захарова обратила внимание на недавние поправки к закону о дорожном движении, которые носят антироссийский характер.

Казалось бы, как в дорожное движение можно внести русофобию, но не тут-то было. Так сказать, если есть желание, то можно всякое придумать, это и было в Латвии сделано. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что РФ отмечает рост антисемитизма в США в геометрической прогрессии.

Видео: МИД России