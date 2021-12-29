Захарова преподала главе МИД Великобритании Трасс урок по географии

Элизабет Трасс перепутала Черное море с Балтийским.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале указала главе МИД Великобритании Элизабет Трасс на ошибочные знания в географии.

Британский министр ранее в интервью телевизионному каналу ВВС сообщила, что Соединенное Королевство намерено оказывать поддержку балтийским союзникам через Черное море.

Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы "защитить Прибалтику", надо действовать не через Черное море, а через Балтийское. ПриБАЛТийские страны потому так и называются, <…> что расположены именно у берегов этого моря. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По словам дипломата, главе британского министерства иностранных дел "надо что-то делать" с географией. Захарова считает, что мир следует спасать "от глупости и необразованности англосаксонских политиков", так как Великобритания была и остается ведущей морской державой.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон оконфузился на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Фото: Instagram / mzakharovamid