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Захарова сравнила заявление Кирби со сказкой "Волк и семеро козлят"

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Накануне Кирби заявил, что Белый дом не стремится к конфликту с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби со сказкой "Волк и семеро козлят". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Накануне Кирби заявил, что Белый дом не стремится к конфликту с Россией, а также не хочет перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу. Захарова припомнила эпизод из сказки, в которой коза обращалась к своим малышам, чтобы те открыли дверь и впустили ее, чтобы она покормила их молоком.

Это история про то, что "миролюбивые" США, которые своими руками совершили по сути два государственных переворота на Украине и поставляют туда вооружение, заявляют о стремлении к миру.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что гибридную войну против России ведет Запад, которым руководят США.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: джон кирби, мария захарова, мид россии, сказка, сравнение, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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