Захарова: гибридную войну против России ведет Запад, которым руководят США

Она отметила, что виновниками конфликта являются страны, которые входят в НАТО и ЕС.

Гибридную войну против России ведет Запад, которым руководят США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, эта война ведется уже много лет. Она подчеркнула, что Россия давала Западу возможность мирно урегулировать конфликт. Также Захарова отметила, что виновниками конфликта являются страны, которые входят в НАТО и ЕС.

Ранее Захарова рассказала об угрозах расправы в свой адрес.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik