По словам дипломата, ей каждый день на протяжении многих месяцев приходят угрозы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об угрозах расправы в свой адрес. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

В понедельник,10 октября, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Захарову в розыск. Сообщалось, что ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По словам дипломата, ей каждый день на протяжении многих месяцев приходят угрозы. Она назвала это частью глобальной кампании, а все, кто не согласен с их точкой зрения, получают нечто подобное.

Ранее Захарова заявила, что поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве Крымского моста.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik