Захарова: поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве Крымского моста

Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве Крымского моста. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, западные страны без стеснения поздравили киевские власти с проведенным подрывом моста. Дипломат отметила, что таким образом они подвели черту под любым сомнением относительно того, кто стоял за происшествием.
Они прямо поздравляли киевский режим. Они поздравляли киевский режим с удачно проведенной диверсией.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова прокомментировала публикацию NYT об убийстве Дугиной.
Фото: МИД России
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