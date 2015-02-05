Захарова: поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве Крымского моста

По ее словам, западные страны подвели черту под любым сомнением относительно того, кто стоял за происшествием.

Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве Крымского моста. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, западные страны без стеснения поздравили киевские власти с проведенным подрывом моста. Дипломат отметила, что таким образом они подвели черту под любым сомнением относительно того, кто стоял за происшествием.

Они прямо поздравляли киевский режим. Они поздравляли киевский режим с удачно проведенной диверсией. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова прокомментировала публикацию NYT об убийстве Дугиной.

Фото: МИД России