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Захарова: поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве Крымского моста
Сегодня, 16:32
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Захарова: поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве Крымского моста

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По ее словам, западные страны подвели черту под любым сомнением относительно того, кто стоял за происшествием.

Поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве Крымского моста. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, западные страны без стеснения поздравили киевские власти с проведенным подрывом моста. Дипломат отметила, что таким образом они подвели черту под любым сомнением относительно того, кто стоял за происшествием.

Они прямо поздравляли киевский режим. Они поздравляли киевский режим с удачно проведенной диверсией.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова прокомментировала публикацию NYT об убийстве Дугиной.

Фото: МИД России

Теги: запад, киев, крымский мост, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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