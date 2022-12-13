Захарова считает, что после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем

Дипломат считает, что многие уже поглумились над творчеством писателя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что после Александра Пушкина на Украине начнут бороться с Николаем Гоголем. Об этом она заявила на брифинге.

Комментируя решение министра культуры Украины Александра Ткаченко узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина, дипломат отметила, что Гоголь может также "не сохранить свои позиции".

Я думаю, что не далек тот час... Уже все, как могли поглумились над его творчеством, над его биографией: как только его ни называли, что только ни делали с его произведениями. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее мы сообщали, что МИД РФ расширил список персональных санкций в отношении Британии.

Фото: МИД России