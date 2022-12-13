В стоп-лист ведомства вошли 36 человек.

МИД РФ расширил список персональных санкций в отношении Британии. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, Лондон продолжает применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную кампанию с целью дискредитации России. В стоп-лист МИД РФ вошли 36 человек. В их числе есть члены кабинета министров, представители силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства.

Ранее Захарова заявила, что коллективный Запад показал свой "ослиный хвост".

Фото: МИД России