Захарова: коллективный Запад показал свой "ослиный хвост"

Дипломат подчеркнула, что после определенных событий политики перестали сдерживать то, что тщательно скрывали.

Коллективный Запад показал свой "ослиный хвост". Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментируя сообщения о подписанном финским депутатом Юсси Халла-ахо снаряде для ВСУ, дипломат отметила, что "люди живут в этой ненависти на протяжении многих лет". Она подчеркнула, что после определенных событий такие политики перестали сдерживать то, что тщательно скрывали.

Помните, как в "Бременских музыкантах" с осла слезли его брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост? Вот сейчас мы видим тот самый ослиный хвост, который говорит о расчеловечивании коллективного Запада. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Зеленский заявил на церемонии "Золотой глобус", что третьей мировой войны не будет.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik