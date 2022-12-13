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Захарова: коллективный Запад показал свой "ослиный хвост"

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Дипломат подчеркнула, что после определенных событий политики перестали сдерживать то, что тщательно скрывали.

Коллективный Запад показал свой "ослиный хвост". Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментируя сообщения о подписанном финским депутатом Юсси Халла-ахо снаряде для ВСУ, дипломат отметила, что "люди живут в этой ненависти на протяжении многих лет". Она подчеркнула, что после определенных событий такие политики перестали сдерживать то, что тщательно скрывали.

Помните, как в "Бременских музыкантах" с осла слезли его брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост? Вот сейчас мы видим тот самый ослиный хвост, который говорит о расчеловечивании коллективного Запада.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Зеленский заявил на церемонии "Золотой глобус", что третьей мировой войны не будет.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: запад, мария захарова, мид россии, хвост
Категории: Лента новостей, Новости России,

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