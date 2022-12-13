Захарова: коллективный Запад показал свой "ослиный хвост"

Коллективный Запад показал свой "ослиный хвост". Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Комментируя сообщения о подписанном финским депутатом Юсси Халла-ахо снаряде для ВСУ, дипломат отметила, что "люди живут в этой ненависти на протяжении многих лет". Она подчеркнула, что после определенных событий такие политики перестали сдерживать то, что тщательно скрывали.
Помните, как в "Бременских музыкантах" с осла слезли его брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост? Вот сейчас мы видим тот самый ослиный хвост, который говорит о расчеловечивании коллективного Запада.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Зеленский заявил на церемонии "Золотой глобус", что третьей мировой войны не будет.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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