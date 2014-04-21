Захарова: с начала спецоперации Молдавию агрессивно толкают на тесное сотрудничество с НАТО

С начала спецоперации Молдавию агрессивно толкают на тесное сотрудничество с НАТО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, накачка страны вооружением альянса вряд ли будет отвечать задаче по укреплению собственной безопасности и сохранению нейтралитета. Захарова напомнила, что на Западе с самого начала спецоперации говорили о необходимости оказать военную помощь Молдавии.
Ранее Захарова заявила о "медиагеноциде" в Латвии.
Видео: МИД России
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