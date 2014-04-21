Захарова: с начала спецоперации Молдавию агрессивно толкают на тесное сотрудничество с НАТО

По ее словам, накачка страны вооружением альянса не будет способствовать ее безопасности

С начала спецоперации Молдавию агрессивно толкают на тесное сотрудничество с НАТО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, накачка страны вооружением альянса вряд ли будет отвечать задаче по укреплению собственной безопасности и сохранению нейтралитета. Захарова напомнила, что на Западе с самого начала спецоперации говорили о необходимости оказать военную помощь Молдавии.

Ранее Захарова заявила о "медиагеноциде" в Латвии.

Видео: МИД России