  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: с начала спецоперации Молдавию агрессивно толкают на тесное сотрудничество с НАТО
Сегодня, 14:51
109
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: с начала спецоперации Молдавию агрессивно толкают на тесное сотрудничество с НАТО

0 0

По ее словам, накачка страны вооружением альянса не будет способствовать ее безопасности

С начала спецоперации Молдавию агрессивно толкают на тесное сотрудничество с НАТО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, накачка страны вооружением альянса вряд ли будет отвечать задаче по укреплению собственной безопасности и сохранению нейтралитета. Захарова напомнила, что на Западе с самого начала спецоперации говорили о необходимости оказать военную помощь Молдавии.

Ранее Захарова заявила о "медиагеноциде" в Латвии.

Видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид россии, нато, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии