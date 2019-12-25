Новостройки Петербурга за год прибавили в цене более 14%

Жилье в Петербурге дорожает, а число сделок с новостройками сократилось.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга в сентябре 2026 года составила 331,6 тыс. рублей. За год показатель вырос на 14,2 %, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитиков рынка.

В Ленинградской области квадратный метр жилья в новостройках подорожал до 188,2 тыс. рублей. За месяц цена увеличилась на 1,8 %, а за год — на 19,3 %.

В третьем квартале 2026 года в Петербурге зарегистрировали 8,1 тыс. договоров долевого участия. Это на 12,2 % меньше, чем за июль — сентябрь прошлого года, когда было заключено 9,2 тыс. соглашений. В Ленобласти за тот же период оформили 7,2 тыс. ДДУ — на 54,6 % больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 4,6 тыс.

В сентябре в Петербурге заключили 3,1 тыс. договоров долевого участия. По сравнению с августом число сделок выросло на 42,6 %, однако в годовом выражении снизилось на 5,2 %.

В Ленинградской области за первый месяц осени оформили 2,6 тыс. ДДУ. Это на 25,3 % больше августовского показателя и на 58,5 % выше результата сентября 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что более 101 тыс. квадратных метров жилья ввели в Петербурге за август.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга