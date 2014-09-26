Захарова: с молдавскими избирателями сыграли в игру "Угадай, где конфетка"

В МИД России оценили работу режима Майи Санду по организации голосования в республике и за ее пределами.

Символом правящего режима Майи Санду станет набор для черчения, потому что то, как молдавские власти рисуют результаты проведенных в стране выборов, требует особого инструментария. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы указала зрителям шоу, что расстановка и выдача бюллетеней той или иной диаспоре постсоветской республике осуществлялась в "граммах", как в рекламе начала 2000-х годов. При этом вся ситуация сопровождалась политическими репрессиями, обысками, задержаниями оппонентов и другими негативными явлениями.

Это же просто пугало: и смешно, и страшно одновременно. Чтобы свой позор скрыть, нужно обвинить в том, что сделал сам, другого. Вот она этим и занимается, ей нужно отвлечь граждан Молдавии, которые до сих пор не могут поверить, что с ними сделали. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам сотрудницы внешнеполитического ведомства России, парламентские выборы в Молдавии и Румынии похожи друг на друга. Мария Захарова оценила контекст данных избирательных систем как "кошмар". По мнению чиновницы, власти этих государств обошлись со своими избирателями как с детьми. Они сыграли с ними в игру "Угадай, где конфетка", но в реальности конфеты не оказалось ни в одной из рук.

Захарова: Грузия смогла стряхнуть с себя "натовскую перхоть".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik