Захарова: реакция Запада на убийство военкора Журавлева чудовищная

Она подчеркнула, что в структурах ООН применили общие фразы, но не называли имена пострадавших журналистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию Запада на убийство военкора Ростислава Журавлева. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Напомним, Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате обстрела российских журналистов со стороны украинских войск. По словам дипломата, реакция западных стран на этот инцидент была ожидаемо чудовищной. Она подчеркнула, что в структурах ООН применили общие фразы, но не называли имена пострадавших журналистов.

Сегрегация, деление людей на первый, второй сорт, на нужных и ненужных, правильных и неправильных является частью либеральной диктатуры. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова отметила высокую вероятность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik