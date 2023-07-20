Захарова отметила высокую вероятность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве

По ее словам, шансы на проведение такой встречи очень хорошие.

Встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанских отношений может пройти в Москве. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

По ее словам, шансы на проведение такой встречи очень хорошие. Дипломат отметила, что для ее проведения необходимо получить фактуру по датам от экспертов, которые занимаются проработкой встречи. Отмечается, что на этой встрече могут обсудить тему мирного договора между Ереваном и Баку.

Ранее Захарова отметила востребованность миротворцев РФ на фоне напряженной ситуации в Карабахе.

Видео: МИД России